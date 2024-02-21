Ворог переміщується на швидкісних квадроциклах. ЗСУ: Це нічого кардинально не змінює

Олександр Тарнавський (Фото: Facebook)

На Оріхівському напрямку росіяни намагаються здійснювати переміщення особового складу на швидкісних квадроциклах. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський зазначив, що також противник намагається здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами, однак "по ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується".

LIGA.net звернулася по коментар щодо переміщення особового складу до Сил оборони, однак наразі українські захисники не можуть надати додаткових відомостей щодо використання квадроциклів.

Командувач повідомив, що в операційній зоні ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл, зокрема зафіксовані два скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, 103 удари дронами-камікадзе, а також 47 штурмових дій.

ДОПОВНЕНО О 16:18. Представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net повідомив, що російська армія давно закупила квадроцикли, але вони сумнівної якості.

"Особливо важка техніка в цих умовах по роздоріжжі, по полю – не спроможна долати великі відстані, тому вони використовують різі засоби, в тому числі й квадроцикли", – пояснив він та зауважив, що нічого нового у використанні такого засобу пересування немає.

"Квадроцикли нічого не можуть радикально змінити – це просто засіб переміщення", – наголосив він.

За даними Генштабу, за минулу добу російська армія втратила 1130 солдатів та офіцерів, 146 одиниць техніки, а також 57 артилерійських систем.

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