Враг перемещается на скоростных квадроциклах. ВСУ: Это ничего кардинально не меняет

Александр Тарнавский (Фото: Facebook)

На Ореховском направлении россияне пытаются совершать перемещение личного состава на скоростных квадроциклах. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский отметил, что также противник пытается осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами, однако "по врагу наносится огневое поражение, враг уничтожается".

LIGA.net обратилась за комментарием относительно перемещения личного состава в Силы обороны, однако пока украинские защитники не могут предоставить дополнительных сведений об использовании квадроциклов.

В частности командующий сообщил, что в операционной зоне враг за минувшие сутки нанес 54 авиаудара, совершил 1151 артобстрел, в том числе зафиксированы два сброса из БпЛА боеприпасов с химическим веществом, 103 удара дронами-камикадзе, а также 47 штурмовых действий.

ДОПОЛНЕНО В 16:18. Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net сообщил, что российская армия давно закупила квадроциклы, но они сомнительного качества.

"Особенно тяжелая техника в этих условиях по распутью, по полю – не способна преодолевать большие расстояния, поэтому они используют различные средства, в том числе и квадроциклы", – пояснил он и отметил, что ничего нового в использовании такого средства передвижения нет.

"Квадроциклы ничего не могут радикально изменить – это просто средство перемещения", – подчеркнул он.

По данным Генштаба, в минувшие сутки российская армия потеряла 1130 солдат и офицеров, 146 единиц техники, а также 57 артиллерийских систем.

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