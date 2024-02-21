Армія РФ продовжує зазнавати величезних втрат. Понад 200 одиниць техніки та артилерії за добу

Збройні Сили України "відмінусували" 1130 російських окупантів за добу боїв на фронті

Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 1130 солдатів та офіцерів, 146 одиниць техніки, а також 57 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 66 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного та Кринків

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 406 080 (+1130),

– танків – 6516 (+13),

– бойових броньованих машин – 12 338 (+70),

– артилерійських систем – 9826 (+53),

– РСЗВ – 992 (+4),

– засобів ППО – 678 (+3),

– літаків – 338,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),

– крилатих ракет – 1903 (+1),

– кораблів/катерів – 25,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12 861 (+56),

– спеціальної техніки – 1558 (+7).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якби Конгрес США вчасно схвалив додаткове фінансування для України, українським військовим, ймовірно, не довелося б відступати з Авдіївки.

16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили у соцмережах відео із загиблими українськими військовими на цьому опорному пункті – тіла були звалені у воду.

Після завершення авдіївської оборонної операції кількість російських атак на Запорізькому напрямку зросла. Однак усі штурми окупантів вдалося відбити.

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