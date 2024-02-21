Армия РФ продолжает нести огромные потери. Более 200 единиц техники и артиллерии за сутки
Российская армия потеряла 1130 солдат и офицеров, 146 единиц техники, а также 57 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 406 080 (+1130),
— танков — 6516 (+13),
— боевых бронированных машин — 12 338 (+70),
— артиллерийских систем — 9826 (+53),
— РСЗО — 992 (+4),
— средств ПВО — 678 (+3),
— самолетов — 338,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7560 (+39),
— крылатых ракет — 1903 (+1),
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 861 (+56),
— специальной техники — 1558 (+7).
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.
- 16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.
- После завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.
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