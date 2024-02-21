Армия РФ продолжает нести огромные потери. Более 200 единиц техники и артиллерии за сутки

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" 1130 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1130 солдат и офицеров, 146 единиц техники, а также 57 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 406 080 (+1130),

— танков — 6516 (+13),

— боевых бронированных машин — 12 338 (+70),

— артиллерийских систем — 9826 (+53),

— РСЗО — 992 (+4),

— средств ПВО — 678 (+3),

— самолетов — 338,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7560 (+39),

— крылатых ракет — 1903 (+1),

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 861 (+56),

— специальной техники — 1558 (+7).

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.

16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.

После завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.

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