Армия РФ продолжает нести огромные потери. Более 200 единиц техники и артиллерии за сутки
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 1130 солдат и офицеров, 146 единиц техники, а также 57 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли о 66 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 406 080 (+1130),

— танков — 6516 (+13),

— боевых бронированных машин — 12 338 (+70),

— артиллерийских систем — 9826 (+53),

— РСЗО — 992 (+4),

— средств ПВО — 678 (+3),

— самолетов — 338,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7560 (+39),

— крылатых ракет — 1903 (+1),

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 861 (+56),

— специальной техники — 1558 (+7).

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.
  • 16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.
  • После завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.

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