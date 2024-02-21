ВСУ: РФ идет на прорыв под Марьинкой и на юге. Шойгу наврал про "зачистку" Крынок — карта

Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано в районах Кременной, Авдеевки, Марьинки и на южном направлении

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито две атаки в районе Синьковки.

Около Кременной украинские воины отбили восемь атак в районах Белогоровки, Тернов и Выемки.

Под Бахмутом провалились две атаки вблизи Ивановского.

Россияне продолжают наступать на Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 13 атак в районах Степового, Ласточкиного, Северного и Невельского.

Также было отбито 20 штурмов под Марьинкой, где РФ пыталась прорвать украинскую обороны в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. На Времевском выступе захватчики семь раз пытались улучшить тактическое положение в районах Пречистовки и Золотой Нивы.

В Запорожской области ВСУ отбили семь штурмов в районах Малой Токмачки и Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области продолжается удерживание плацдарма в Крынках, украинские подразделения отбили один штурм врага.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и пяти зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики поразили девять районов сосредоточения армии РФ, склад горючего и 12 артиллерийских средств.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.

16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.

После завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.

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