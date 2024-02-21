ВСУ: РФ идет на прорыв под Марьинкой и на юге. Шойгу наврал про "зачистку" Крынок — карта
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито две атаки в районе Синьковки.

Около Кременной украинские воины отбили восемь атак в районах Белогоровки, Тернов и Выемки.

Под Бахмутом провалились две атаки вблизи Ивановского.

Россияне продолжают наступать на Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 13 атак в районах Степового, Ласточкиного, Северного и Невельского.

Также было отбито 20 штурмов под Марьинкой, где РФ пыталась прорвать украинскую обороны в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки. На Времевском выступе захватчики семь раз пытались улучшить тактическое положение в районах Пречистовки и Золотой Нивы.

ВСУ: РФ идет на прорыв под Марьинкой и на юге. Шойгу наврал про "зачистку" Крынок — карта

В Запорожской области ВСУ отбили семь штурмов в районах Малой Токмачки и Работино.

ВСУ: РФ идет на прорыв под Марьинкой и на юге. Шойгу наврал про "зачистку" Крынок — карта

На левом берегу Днепра в Херсонской области продолжается удерживание плацдарма в Крынках, украинские подразделения отбили один штурм врага. 

ВСУ: РФ идет на прорыв под Марьинкой и на юге. Шойгу наврал про "зачистку" Крынок — карта

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и пяти зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики поразили девять районов сосредоточения армии РФ, склад горючего и 12 артиллерийских средств. 

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если бы Конгресс США вовремя одобрил дополнительное финансирование для Украины, украинским военным, вероятно, не пришлось бы отступать из Авдеевки.
  • 16 февраля, когда украинское командование приняло решение отойти из укрепрайона "Зенит", россияне обнародовали в соцсетях видео с погибшими украинскими военными на данном опорном пункте – тела были свалены в воду.
  • После завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.

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