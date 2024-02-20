Силы обороны юга опровергли вранье Шойгу Путину о "зачистке" Крынок

Шойгу доложил Путину, что оккупанты якобы взяли под контроль населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра. Это не соответствует действительности

Сергей Шойгу (фото — EPA)

Силы обороны юга опровергли заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы зачистке от украинских войск плацдарма на левом берегу Днепра.

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Сегодня Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о том, что оккупанты якобы взяли под контроль населенный пункт Крынки Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра.

В интервью российским пропагандистам Шойгу также заявил, что "захват" оккупантами Крынок "ставит точку в украинском контрнаступлении".

Силы обороны юга заявили, что российско-оккупационные войска, не имея успехов в штурмовых действиях на левобережной части Херсонской области, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Военные официально сообщили, что информация Шойгу не соответствует действительности, и подразделения морской пехоты ВМС ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны юга продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

"Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу", – сказано в сообщении.

20 февраля Генштаб сообщил, что в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра, за прошедшие сутки было отбито пять штурмов.

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