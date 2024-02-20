Сили оборони півдня спростували брехню Шойгу Путіну про "зачищення" Кринок

Шойгу доповів Путіну про те, що окупанти нібито взяли під контроль населений пункт Кринки на лівому березі Дніпра. Це не відповідає дійсності

Сергій Шойгу (фото — EPA)

Сили оборони півдня спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито зачищення від українських військ плацдарму на лівому березі Дніпра.

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Сьогодні Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про те, що окупанти нібито взяли під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра.

В інтерв’ю російським пропагандистам Шойгу також заявив, що "захоплення" окупантами Кринок "ставить крапку в українському контрнаступі".

Сили оборони півдня заявили, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

Військові офіційно повідомили, що інформація Шойгу не відповідає дійсності, і підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони півдня продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

"Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи змоги виконати поставлене командуванням завдання", – йдеться в повідомленні.

20 лютого Генштаб повідомив, що на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра, протягом минулої доби було відбито п'ять штурмів.

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