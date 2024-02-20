РФ продовжує наступати по всьому фронту, головні удари — Роботине, Бахмут і Донецьк: карта

Найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована у районах Бахмута, Мар'їнки та Роботиного

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу сталося 81 бойове зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районі Синьківки.

Біля Кремінної було шість невдалих атак у районах Тернів та Білогорівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 14 атак у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Поблизу Авдіївки ЗСУ відбили дев'ять атак у районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провалився 21 штурм у районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою. На Времівському виступі була невдалою атака у районі Старомайорського.

У Запорізькій області відбито 11 атак у районах Малинівки та Роботиного.

На Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра, було відбито п'ять штурмів.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах. Ракетники вразили пункт управління, чотири склади боєприпасів та п'ять артилерійських засобів.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон – а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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