Бійці Третьої штурмової бригади опублікували відео з кадрами проривання крізь бойові порядки російської армії на захоплені ділянки Авдіївки.

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На опублікованих кадрах з приладу нічного бачення — бій у дачному кооперативі, щільний контакт і вогонь на повну.

За даними 3 ОШБр, завдання виконували бійці четвертої роти першого штурмового батальйону бригади.

Сьогодні заступник командира з'єднання Максим Жорін заявляв, що в Авдіївці деякі підрозділи 3 окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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