В Авдіївці деякі підрозділи 3 ОШБр потрапили в оточення, але вийшли, АКХЗ знищений — офіцер

Жорін заявив, що майже половина керованих авіабомб, які росіяни скидали на Авдіївку, припали по території коксохіму

Максим Жорін (Фото: скриншот з відео)

В Авдіївці деякі підрозділи 3 окремої штурмової бригади потрапили в оточення, але змогли вирватися. Про це повідомив заступник командира з'єднання Максим Жорін.

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За його словами, деякі бійці були в оточенні "певний час", але вийшли.

Він зазначив, що на території Авдіївського коксохімічного заводу не залишилося жодного воїна 3 ОШБр.

"Там у принципі нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень", – заявив Жорін.

Військовий наголосив, що майже половина всіх керованих авіаційних бомб, які росіяни скидали на Авдіївку, припали на територію коксохіму.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не лише на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

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