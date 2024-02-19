В Авдеевке некоторые подразделения 3 ОШБр попали в окружение, но вышли, АКХЗ уничтожен
В Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться. Об этом сообщил заместитель командира соединения Максим Жорин.
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По его словам, некоторые бойцы были в окружении "некоторое время", но вышли.
Он отметил, что на территории Авдеевского коксохимического завода не осталось ни одного воина 3 ОШБр.
"Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", — заявил Жорин.
Военный подчеркнул, что почти половина всех управляемых авиационных бомб, которые россияне сбрасывали на Авдеевку, пришлись на территорию коксохима.
- 17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
- 17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.
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