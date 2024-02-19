В Авдеевке некоторые подразделения 3 ОШБр попали в окружение, но вышли, АКХЗ уничтожен

Жорин заявил, что почти половина управляемых авиабомб, которые россияне сбрасывали на Авдеевку, пришлись по территории коксохима

Максим Жорин (Фото: скриншот с видео)

В Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться. Об этом сообщил заместитель командира соединения Максим Жорин.

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По его словам, некоторые бойцы были в окружении "некоторое время", но вышли.

Он отметил, что на территории Авдеевского коксохимического завода не осталось ни одного воина 3 ОШБр.

"Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений", — заявил Жорин.

Военный подчеркнул, что почти половина всех управляемых авиационных бомб, которые россияне сбрасывали на Авдеевку, пришлись на территорию коксохима.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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