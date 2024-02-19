Бойцы Третьей штурмовой бригады опубликовали видео с кадрами прорыва сквозь боевые порядки российской армии на захваченные участки Авдеевки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На опубликованных кадрах с прибора ночного видения – бой в дачном кооперативе, плотный контакт и огонь на полную.

По данным 3 ОШБр, задание выполняли бойцы четвертой роты первого штурмового батальона бригады.

Сегодня заместитель командира соединения Максим Жорин заявлял, что в Авдеевке некоторые подразделения 3 отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

Читайте также: 3 штурмовая о фронте под Авдеевкой: Бои стали обыденными, стабилизировали, РФ наступает