РФ продолжает наступать по всему фронту, главные удары — Работино, Бахмут и Донецк: карта

Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Бахмута, Марьинки и Работино

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки произошло 81 боевое столкновение. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районе Синьковки.

Около Кременной было шесть неудачных атак в районах Тернов и Белогоровки.

Под Бахмутом украинские воины отбили 14 атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Вблизи Авдеевки ВСУ отбили девять атак в районах Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского.

Также провалился 21 штурм в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой. На Времевском выступе была неудачной атака в районе Старомайорского.

В Запорожской области отбито 11 атак в районах Малиновки и Работино.

В Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра, было отбито пять штурмов.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам. Ракетчики поразили пункт управления, четыре склада боеприпасов и пять артиллерийских средств.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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