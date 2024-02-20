Спикер ВСУ о Запорожском направлении: Линия столкновения движется в обе стороны

Дмитрий Лиховий (Фото: Генштаб)

Спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что после завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.

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По его словам, три дня подряд показатели атак на данном направлении двузначны. За прошедшие сутки там были отражены 11 российских штурмов вблизи сел Малиновка и Работино.

"Существенных изменений на линии боевого столкновения не произошло, однако она динамична. Кое-где она движется в обе стороны. После позавчерашней попытки россиян атаковать достаточно большим количеством бронетехники и личного состава, эта колонна была разбита. РФ понесла значительные потери в технике и вернулась к тактике применения малых пехотных штурмовых групп", – рассказал Лиховий.

Также спикер рассказал об особенностях направления и прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Россия собрала на Запорожье несколько десятков тысяч личного состава.

Эти несколько десятков тысяч из оккупационной армии не оказывают такого давления, как могли и оказывали в Авдеевке. Это другие обстоятельства, условия и тактика ведения боевых действий. Запорожское направление имеет значительную протяженность и противник сосредотачивает все это количество вдоль всей линии фортификаций. Чтобы собрать "ударный кулак", необходимо забрать силы с флангов. Если оккупационная армия это сделает, то туда смогут зайти украинские подразделения", – добавил Лиховий.

Кроме этого, по информации спикера, противник вернулся к практике применения химического оружия. За предыдущие двое суток зафиксировано около 10 сбросов гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия. Речь идет о хлорпикрине. Вчера в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" было зафиксировано четыре таких сброса – два на Донецком направлении и два на Запорожском.

4 февраля передовые позиции украинских войск возле Работиного посетил Владимир Зеленский. Он побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады, заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Горбатюка.

18 февраля в Генштабе сообщили, что на Запорожском направлении увеличилось количество вражеских атак. Россияне наступают на позиции украинских войск западнее Вербового и Работиного.

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