Спикер ВСУ о Запорожском направлении: Линия столкновения движется в обе стороны
Спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона заявил, что после завершения авдеевской оборонной операции количество российских атак на Запорожском направлении возросло. Однако все штурмы оккупантов удалось отразить.
По его словам, три дня подряд показатели атак на данном направлении двузначны. За прошедшие сутки там были отражены 11 российских штурмов вблизи сел Малиновка и Работино.
"Существенных изменений на линии боевого столкновения не произошло, однако она динамична. Кое-где она движется в обе стороны. После позавчерашней попытки россиян атаковать достаточно большим количеством бронетехники и личного состава, эта колонна была разбита. РФ понесла значительные потери в технике и вернулась к тактике применения малых пехотных штурмовых групп", – рассказал Лиховий.
Также спикер рассказал об особенностях направления и прокомментировал информацию западных СМИ о том, что Россия собрала на Запорожье несколько десятков тысяч личного состава.
Эти несколько десятков тысяч из оккупационной армии не оказывают такого давления, как могли и оказывали в Авдеевке. Это другие обстоятельства, условия и тактика ведения боевых действий. Запорожское направление имеет значительную протяженность и противник сосредотачивает все это количество вдоль всей линии фортификаций. Чтобы собрать "ударный кулак", необходимо забрать силы с флангов. Если оккупационная армия это сделает, то туда смогут зайти украинские подразделения", – добавил Лиховий.
Кроме этого, по информации спикера, противник вернулся к практике применения химического оружия. За предыдущие двое суток зафиксировано около 10 сбросов гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия. Речь идет о хлорпикрине. Вчера в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" было зафиксировано четыре таких сброса – два на Донецком направлении и два на Запорожском.
- 4 февраля передовые позиции украинских войск возле Работиного посетил Владимир Зеленский. Он побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады, заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Горбатюка.
- 18 февраля в Генштабе сообщили, что на Запорожском направлении увеличилось количество вражеских атак. Россияне наступают на позиции украинских войск западнее Вербового и Работиного.
Читайте также: Вблизи Работиного россияне расстреляли трех украинских военнопленных. Начато расследование