Речник ЗСУ про Запорізький напрямок: Лінія зіткнення рухається в обидва боки

Дмитро Лиховій (Фото: Генштаб)

Речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що після завершення авдіївської оборонної операції кількість російських атак на Запорізькому напрямку зросла. Однак всі штурми окупантів вдалося відбити.

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За його словами, три дні поспіль показники атак на цьому напрямку двозначні. За минулу добу там було відбито 11 російських штурмів поблизу сіл Малинівка і Роботине.

"Суттєвих змін на лінії бойового зіткнення не відбулося, однак вона є динамічною. Подекуди вона рухається в обидва боки. Після позавчорашньої спроби росіян атакувати досить великою кількістю бронетехніки та особового складу, ця колона була розбита. РФ зазнала значних втрат у техніці й повернулася до тактики застосування малих піхотних штурмових груп", – розповів Лиховій.

Також речник розповів про особливості напрямку і прокоментував інформацію західних ЗМІ щодо того, що Росія зібрала на Запоріжжі декілька десятків тисяч особового складу.

"Ці декілька десятків тисяч з окупаційної армії не чинять такого тиску, як могли й вчиняли в Авдіївці. Це інші обставини, умови й тактика ведення бойових дій. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник зосереджує всю цю кількість уздовж всієї лінії фортифікацій. РФ, щоб зібрати "ударний кулак", необхідно забрати сили з флангів. Якщо окупаційна армія це зробить, то туди зможуть зайти українські підрозділи", – додав Лиховій.

Крім цього, за інформацією речника, противник повернувся до практики застосування хімічної зброї. За попередні дві доби зафіксовано близько 10 скидів гранат з хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Мова йде про хлорпікрин. Вчора в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" було зафіксовано чотири таких скиди – два на Донецькому напрямку та два на Запорізькому.

4 лютого передові позиції українських військ біля Роботиного відвідав Володимир Зеленський. Він побував у розташуванні 65 окремої механізованої бригади, заслухав інформацію про оперативну ситуацію від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Горбатюка.

18 лютого в Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку збільшилася кількість ворожих атак. Росіяни наступають на позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного.

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