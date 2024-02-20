Речник ЗСУ про Запорізький напрямок: Лінія зіткнення рухається в обидва боки
Речник оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що після завершення авдіївської оборонної операції кількість російських атак на Запорізькому напрямку зросла. Однак всі штурми окупантів вдалося відбити.
За його словами, три дні поспіль показники атак на цьому напрямку двозначні. За минулу добу там було відбито 11 російських штурмів поблизу сіл Малинівка і Роботине.
"Суттєвих змін на лінії бойового зіткнення не відбулося, однак вона є динамічною. Подекуди вона рухається в обидва боки. Після позавчорашньої спроби росіян атакувати досить великою кількістю бронетехніки та особового складу, ця колона була розбита. РФ зазнала значних втрат у техніці й повернулася до тактики застосування малих піхотних штурмових груп", – розповів Лиховій.
Також речник розповів про особливості напрямку і прокоментував інформацію західних ЗМІ щодо того, що Росія зібрала на Запоріжжі декілька десятків тисяч особового складу.
"Ці декілька десятків тисяч з окупаційної армії не чинять такого тиску, як могли й вчиняли в Авдіївці. Це інші обставини, умови й тактика ведення бойових дій. Запорізький напрямок має значну протяжність, і противник зосереджує всю цю кількість уздовж всієї лінії фортифікацій. РФ, щоб зібрати "ударний кулак", необхідно забрати сили з флангів. Якщо окупаційна армія це зробить, то туди зможуть зайти українські підрозділи", – додав Лиховій.
Крім цього, за інформацією речника, противник повернувся до практики застосування хімічної зброї. За попередні дві доби зафіксовано близько 10 скидів гранат з хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Мова йде про хлорпікрин. Вчора в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" було зафіксовано чотири таких скиди – два на Донецькому напрямку та два на Запорізькому.
- 4 лютого передові позиції українських військ біля Роботиного відвідав Володимир Зеленський. Він побував у розташуванні 65 окремої механізованої бригади, заслухав інформацію про оперативну ситуацію від командувача оперативного угруповання військ "Запоріжжя" Горбатюка.
- 18 лютого в Генштабі повідомили, що на Запорізькому напрямку збільшилася кількість ворожих атак. Росіяни наступають на позиції українських військ західніше Вербового та Роботиного.
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