ЗСУ: РФ йде на прорив під Мар'їнкою та на півдні. Шойгу набрехав про "зачистку" Кринків — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районі Синьківки.
Біля Кремінної українські воїни відбили вісім атак у районах Білогорівки, Тернів та Виїмки.
Під Бахмутом провалилися дві атаки поблизу Іванівського.
Росіяни продовжують наступати на Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 13 атак у районах Степового, Ласточкиного, Сєверного та Невельського.
Також було відбито 20 штурмів під Мар'їнкою, де РФ намагалася прорвати українську оборону в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Времівському виступі загарбники сім разів намагалися покращити тактичне становище у районах Пречистівки та Золотої Ниви.
У Запорізькій області ЗСУ відбили сім штурмів у районах Малої Токмачки та Роботиного.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині триває утримування плацдарму у Кринках, українські підрозділи відбили один штурм ворога.
Українська авіація завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу та п'яти зенітно-ракетних комплексах. Ракетники вразили дев'ять районів зосередження армії РФ, склад пального та 12 артилерійських засобів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якби Конгрес США вчасно схвалив додаткове фінансування для України, українським військовим, ймовірно, не довелося б відступати з Авдіївки.
- 16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили у соцмережах відео із загиблими українськими військовими на цьому опорному пункті – тіла були звалені у воду.
- Після завершення авдіївської оборонної операції кількість російських атак на Запорізькому напрямку зросла. Однак усі штурми окупантів вдалося відбити.
Читайте також: Сили оборони півдня спростували брехню Шойгу Путіну про "зачистку" Кринків