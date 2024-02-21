ЗСУ: РФ йде на прорив під Мар'їнкою та на півдні. Шойгу набрехав про "зачистку" Кринків — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень зафіксована в районах Кремінної, Авдіївки, Мар'їнки та на південному напрямку

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районі Синьківки.

Біля Кремінної українські воїни відбили вісім атак у районах Білогорівки, Тернів та Виїмки.

Під Бахмутом провалилися дві атаки поблизу Іванівського.

Росіяни продовжують наступати на Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 13 атак у районах Степового, Ласточкиного, Сєверного та Невельського.

Також було відбито 20 штурмів під Мар'їнкою, де РФ намагалася прорвати українську оборону в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. На Времівському виступі загарбники сім разів намагалися покращити тактичне становище у районах Пречистівки та Золотої Ниви.

У Запорізькій області ЗСУ відбили сім штурмів у районах Малої Токмачки та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині триває утримування плацдарму у Кринках, українські підрозділи відбили один штурм ворога.

Українська авіація завдала ударів по 10 районам зосередження особового складу та п'яти зенітно-ракетних комплексах. Ракетники вразили дев'ять районів зосередження армії РФ, склад пального та 12 артилерійських засобів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що якби Конгрес США вчасно схвалив додаткове фінансування для України, українським військовим, ймовірно, не довелося б відступати з Авдіївки.

16 лютого, коли українське командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт", росіяни оприлюднили у соцмережах відео із загиблими українськими військовими на цьому опорному пункті – тіла були звалені у воду.

Після завершення авдіївської оборонної операції кількість російських атак на Запорізькому напрямку зросла. Однак усі штурми окупантів вдалося відбити.

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