Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована в районах Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія продовжує наступати в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 92 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Біля Кремінної українські воїни відбили 11 атак у районах Білогорівки, Тернів та Спірного.

Під Бахмутом ЗСУ відбили 11 штурмів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 20 штурмів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

У Запорізькій області невдалими були 16 атак у районах Вербового та Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати Кринки, відбили один штурм росіян.

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу. Ракетники вразили один район зосередження загарбників, склад боєприпасів та чотири артилерійські засоби.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, аби стримувати наступ росіян.

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