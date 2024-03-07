Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія продовжує наступати в районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 92 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито чотири атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

Біля Кремінної українські воїни відбили 11 атак у районах Білогорівки, Тернів та Спірного.

Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

Під Бахмутом ЗСУ відбили 11 штурмів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 20 штурмів у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки під Мар'їнкою.

Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

У Запорізькій області невдалими були 16 атак у районах Вербового та Роботиного.

Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи продовжують утримувати Кринки, відбили один штурм росіян.

Росія посилила наступ по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного — карта

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу. Ракетники вразили один район зосередження загарбників, склад боєприпасів та чотири артилерійські засоби.

  • 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
  • 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.
  • 4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
  • 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, аби стримувати наступ росіян.

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