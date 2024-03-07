Россия усилила наступление по фронту, главные удары у Авдеевки, Марьинки, Работино — карта
Российская армия продолжает наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Табаевки.
Около Кременной украинские воины отбили 11 атак в районах Белогоровки, Тернов и Спорного.
Под Бахмутом ВСУ отбили 11 штурмов в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки.
На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах Бердичей, Тоненького, Первомайского и Невельского.
Также провалились 20 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой.
В Запорожской области неудачными были 16 атак в районах Вербового и Работино.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения продолжают удерживать Крынки, отбили один штурм россиян.
Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили один район сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов и четыре артиллерийских средства.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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