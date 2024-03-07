Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Авдеевки, Марьинки и Работино

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия продолжает наступать в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 92 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито четыре атаки в районах Синьковки и Табаевки.

Около Кременной украинские воины отбили 11 атак в районах Белогоровки, Тернов и Спорного.

Под Бахмутом ВСУ отбили 11 штурмов в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 21 атаку в районах Бердичей, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также провалились 20 штурмов в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки под Марьинкой.

В Запорожской области неудачными были 16 атак в районах Вербового и Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения продолжают удерживать Крынки, отбили один штурм россиян.

Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили один район сосредоточения захватчиков, склад боеприпасов и четыре артиллерийских средства.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу захватчиков и технику россиян.

4 марта спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

Смотрите также: Наибольшие потери у россиян под Орловкой, ВСУ показали укрепление вокруг Авдеевки – фото