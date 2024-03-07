ЗСУ: Ворог намагається зрізати Роботинський виступ, Оріхівський напрямок стає "гарячим"

Лиховій наголосив, що більше ворог наступає – том більше ЗСУ знищує його живої сили й техніки

Фото: 3 ОШБр

На Таврійському напрямку фронту стає "гарячою" нова ділянка – Оріхівський напрямок. Там ворог намагається зрізати Роботинський відступ, на напрямку за минулу добу зафіксовано 16 атака, тоді як раніше ворог інколи не завдав штурмових дій взагалі. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За словами спікера, на цій ділянці російська армія розвиває активність подібно до тієї, яку вже пробувала вести в лютому й була зупинена.

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ", – акцентував він.

За словами речника, у попередні дні й тижні там інколи взагалі не було штурмових дій противника, інколи три – максимум п'ять, але за вчорашню добу зафіксовано 16 атак західніше села Вербове та в районі села Роботине.

Мапа: Deepstate

"Зараз він там чинить якісь нові наступальні спроби. І що більше ворог наступає, то більше ми знищуємо його живої сили й техніки", – наголосив Лиховій.

Лиховій додав, що на Запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу загарбників та техніку росіян.

4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, аби стримувати наступ росіян.

За даними Генштабу, за минулу добу найбільша кількість бойових зіткнень була зафіксована в районах Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного.

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