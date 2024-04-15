Украинские военные показали, как выглядит село Работино Запорожской области, которое каждый день атакуют российские оккупационные войска. Соответствующее видео опубликовали Силы обороны юга.

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На видео видно, что в населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего здания.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома", – подписали ролик военные.

На кадрах, снятых дроном, виднеется уничтоженная военная техника, руины домов, выкорчеванные деревья.

7 марта 2024 года спикер ОСУВ "Таврия" Лыховий отметил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок – Ореховское направление. Там враг пытается срезать Работинское отступление.

10 апреля депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко заявил, что российской оккупационной армии якобы удалось зайти в Работино и закрепиться там. Силы обороны юга опровергли.

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