50% Мариуполя не существует, 52 000 семей остались без жилья – мэр города

Мэр Мариуполя Бойченко рассказал, что россияне сейчас настроили жилья на 3000 человек – это немного

Мариуполь (Фото: EPA)

В Мариуполе из 2000 многоэтажек 934 дома не существует: они были уничтожены российской авиацией. В целом 50% города не существует, а другая половина повреждена: на данный момент 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья. Об этом LIGA.net рассказал мэр города Вадим Бойченко.

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"Почти 600 домов они уже снесли, скрывая преступления. Частный сектор – 6000 домов уничтожено. Также уничтожено 70% больниц, 50% школ и садиков", – рассказал он.

Он подчеркнул, что 52 000 семей из Мариуполя сейчас остались без жилья – это 150 000 – 200 000 человек, половина города.

"А россияне сейчас настроили жилья на 3000 человек. Это немного. Когда они показывают в поле какой-то дом, боятся повернуть камеру влево или вправо", – отметил он.

Бойченко заявил, что тема погибших в Мариуполе – очень чувствительная.

"Мы пользовались очень тщательными отчетами. И первый был уже представлен в Европарламенте. Первая цифра, очень осторожная – 8200 погибших мариупольцев. Но даже в этом отчете насчитано 10 500 могил. И во многих не по одному погибшему. И не все захоронения были зафиксированы", – отметил мэр города.

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16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В то же время во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, они были видны даже со спутника.

Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.

25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.

23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.

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