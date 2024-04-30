50% Мариуполя не существует, 52 000 семей остались без жилья – мэр города
Мариуполь (Фото: EPA)

В Мариуполе из 2000 многоэтажек 934 дома не существует: они были уничтожены российской авиацией. В целом 50% города не существует, а другая половина повреждена: на данный момент 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья. Об этом LIGA.net рассказал мэр города Вадим Бойченко.

"Почти 600 домов они уже снесли, скрывая преступления. Частный сектор – 6000 домов уничтожено. Также уничтожено 70% больниц, 50% школ и садиков", – рассказал он.

Он подчеркнул, что 52 000 семей из Мариуполя сейчас остались без жилья – это 150 000 – 200 000 человек, половина города.

"А россияне сейчас настроили жилья на 3000 человек. Это немного. Когда они показывают в поле какой-то дом, боятся повернуть камеру влево или вправо", – отметил он.

Бойченко заявил, что тема погибших в Мариуполе – очень чувствительная.

"Мы пользовались очень тщательными отчетами. И первый был уже представлен в Европарламенте. Первая цифра, очень осторожная – 8200 погибших мариупольцев. Но даже в этом отчете насчитано 10 500 могил. И во многих не по одному погибшему. И не все захоронения были зафиксированы", – отметил мэр города.

Читайте также: Мэр Мариуполя: В городе 200 000 человек – каждый второй не мариуполец. РФ делает из города военную базу

Читайте также: Сбит на взлете. Мэр Мариуполя о децентрализации, довоенном развитии города и планах

армия Россиивойнаоккупациямариупольвадим бойченко