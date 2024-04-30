50% Мариуполя не существует, 52 000 семей остались без жилья – мэр города
В Мариуполе из 2000 многоэтажек 934 дома не существует: они были уничтожены российской авиацией. В целом 50% города не существует, а другая половина повреждена: на данный момент 52 000 семей из Мариуполя остались без жилья. Об этом LIGA.net рассказал мэр города Вадим Бойченко.
"Почти 600 домов они уже снесли, скрывая преступления. Частный сектор – 6000 домов уничтожено. Также уничтожено 70% больниц, 50% школ и садиков", – рассказал он.
Он подчеркнул, что 52 000 семей из Мариуполя сейчас остались без жилья – это 150 000 – 200 000 человек, половина города.
"А россияне сейчас настроили жилья на 3000 человек. Это немного. Когда они показывают в поле какой-то дом, боятся повернуть камеру влево или вправо", – отметил он.
Бойченко заявил, что тема погибших в Мариуполе – очень чувствительная.
"Мы пользовались очень тщательными отчетами. И первый был уже представлен в Европарламенте. Первая цифра, очень осторожная – 8200 погибших мариупольцев. Но даже в этом отчете насчитано 10 500 могил. И во многих не по одному погибшему. И не все захоронения были зафиксированы", – отметил мэр города.
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- 16 марта 2022 года российские войска целенаправленно уничтожили драмтеатр в центре Мариуполя, где от налетов скрывалось около 1000 мирных жителей. В то же время во дворах драмтеатра было две большие надписи ДЕТИ, они были видны даже со спутника.
- Разбор завалов осложнялся обстрелами, 18 марта власти города сообщали, что, предварительно, погибших не обнаружили.
- 25 марта Мариупольский горсовет, ссылаясь на данные очевидцев, сообщил, что в результате бомбардировки драмтеатра погибли около 300 человек.
- 23 апреля в мэрии сообщили, что оккупанты достают из-под завалов театра тела погибших и вывозят в пгт Мангуш, где сваливают их в 300-метровую братскую могилу.
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