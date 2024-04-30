Мэр Мариуполя: В городе 200 000 людей, каждый второй не мариуполец. РФ делает военную базу
Российские военные перемещают людей из депрессивных регионов в Мариуполь – сейчас в городе 200 000 человек. После освобождения города их нужно депортировать. Об этом LIGA.net рассказал мэр города Вадим Бойченко.
"Сегодня они перемещают людей из депрессивных регионов в Мариуполь. Сейчас в Мариуполе более 200 000 человек, но каждый второй – не мариуполец", – рассказал он.
Бойченко конкретизировал, что это люди, которые приехали из Бурятии, Калмыкии и так далее. Он отметил, что после освобождения города, этих людей будет ждать депортация.
Он также акцентировал, что Россия делает из Мариуполя военную базу, которая критически необходима для логистики юга.
- По данным Центра нацсопротивления, оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь.
- В начале октября спутниковые снимки Planet показали, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь.
- 19 февраля Павлюк заявил, что Мариуполь было невозможно спасти в начале большой войны, поскольку преимущество врага было "где-то от одного до семи".
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