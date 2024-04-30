Мэр Мариуполя: В городе 200 000 людей, каждый второй не мариуполец. РФ делает военную базу

Мэр Мариуполя Бойченко конкретизировал, что это люди, которые приехали из Бурятии, Калмыкии и так далее

Мариуполь (Фото: Мариупольский городской совет)

Российские военные перемещают людей из депрессивных регионов в Мариуполь – сейчас в городе 200 000 человек. После освобождения города их нужно депортировать. Об этом LIGA.net рассказал мэр города Вадим Бойченко.

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"Сегодня они перемещают людей из депрессивных регионов в Мариуполь. Сейчас в Мариуполе более 200 000 человек, но каждый второй – не мариуполец", – рассказал он.

Бойченко конкретизировал, что это люди, которые приехали из Бурятии, Калмыкии и так далее. Он отметил, что после освобождения города, этих людей будет ждать депортация.

Он также акцентировал, что Россия делает из Мариуполя военную базу, которая критически необходима для логистики юга.

По данным Центра нацсопротивления, оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь.

В начале октября спутниковые снимки Planet показали, что Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь.

19 февраля Павлюк заявил, что Мариуполь было невозможно спасти в начале большой войны, поскольку преимущество врага было "где-то от одного до семи".

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