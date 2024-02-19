Павлюк: Мариуполь спасти было невозможно, нужно было три-четыре наших бригады

Руины Мариуполя (Фото: соцсети)

Мариуполь было невозможно спасти в начале большой войны, поскольку преимущество врага было "где-то от одного до семи". Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Отвечая на вопрос, возможно ли было, тогда имеющимися силами и средствами спасти Мариуполь, Павлюк заявил, что это было невозможно.

"Потому что преимущество противника было где-то от одного до семи, до 10, которое противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было три-четыре бригады как минимум, чтобы провести контрударную операцию", – пояснил он, добавив, что тогда у его была одна бригада, и то неполная.

Кроме того, по словам Павлюка, Мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

"По сути группировка Мариупольская спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря. Ударную [группировку] мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области опять противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину ", – рассказал он.

По его словам, он вынужден был этой бригадой закрыть и эту щель, которую они нашли, и бригада "прекрасно справилась".

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