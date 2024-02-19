Про імовірність великої війни командування ЗСУ заявило восени 2021 року – Павлюк

Олександр Павлюк (Скриншот)

Восени 2021 року представники командування Збройних Сил України відзначали високу імовірність повномасштабної війни з Росією. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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"В Об’єднані сили я був призначений ще в липні 2021 року. Провівши аналіз, уже восени була дуже велика ймовірність, що буде повномасштабна війна. Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але те, що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області – це було очевидно", – сказав він.

Припущення ґрунтувалися на діях ворога, його відповідних превентивних заходах, розвідувальних функціях, які він виконував вздовж всієї лінії зіткнення, пояснив Павлюк.

За його словами, "всі ознаки були, що ми зустрінемо ворога – і не тільки з "ЛНР"/"ДНР", а й з території Росії".

"Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий", – розповів генерал-лейтенант.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Залужний до початку повномасштабної війни нібито приховував військові приготування від президента Зеленського та американських союзників. Про це писали журналісти BBC Україна.

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