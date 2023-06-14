BBC: Залужнийприховував від Зеленського та США військові приготування до великої війни

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний до початку повномасштабної війни приховував військові приготування від президента Володимира Зеленського та американських союзників. Про це йдеться у матеріалі журналістів BBC, які посилаються на журнал New Yorker та співрозмовників в українському Генштабі.

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Співрозмовники BBC з Генштабу ЗСУ розповідають, що "до початку великої війни командування ЗСУ перейшло фактично на цілодобовий режим роботи, попри заспокійливі меседжі політиків".

Залужний тоді, за словами джерел журналістів, перебрався жити у приміщення неподалік Генштабу, аби "краще підготуватися до ймовірного вторгнення і зберегти ці приготування у таємниці".

"Наприклад, саме тоді перевозили системи ППО з пунктів їхнього постійного базування, і робилося це вночі", – наводять приклад у матеріалі.

Як стверджує New Yorker, "з огляду на небажання Зеленського переводити країну на військові рейки, з'явилися припущення, що Залужний, можливо, намагався уникнути можливості того, що його попросять згорнути підготовку".

За словами американського військового чиновника, на якого посилається New Yorker, можливо, Залужний не хотів ділитися ними із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі через побоювання, що той потім проінформує Білий дім, а той, своєю чергою, скаже щось Зеленському.

Журналісти BBC також повідомили, що Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро, вважаючи це за зраду людей на лівому березі.

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