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BBC: Залужный, вероятно, скрывал от Зеленского и США военные приготовления к большой войне

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 10:23
BBC: Залужный, вероятно, скрывал от Зеленского и США военные приготовления к большой войне - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный до начала полномасштабной войны скрывал военные приготовления от президента Владимира Зеленского и американских союзников. Об этом говорится в материале журналистов BBC, ссылающихся на журнал New Yorker и собеседников в украинском Генштабе.

Собеседники BBC из Генштаба ВСУ рассказывают, что "к началу большой войны командование ВСУ перешло фактически на круглосуточный режим работы, несмотря на успокоительные месседжи политиков".

Залужный тогда, по словам источников журналистов, перебрался жить в помещение недалеко от Генштаба, чтобы "лучше подготовиться к вероятному вторжению и сохранить эти приготовления в тайне".

"Например, именно тогда перевозили системы ПВО из пунктов их постоянного базирования, и делалось это ночью", – приводят пример в материале.

Как утверждает New Yorker, "учитывая нежелание Зеленского переводить страну на военные рельсы, появилось предположение, что Залужный, возможно, пытался избежать возможности того, что его попросят свернуть подготовку".

По словам американского военного чиновника, на которого ссылается New Yorker, возможно, Залужный не хотел делиться ими с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли из-за опасений, что тот потом проинформирует Белый дом, а тот, в свою очередь, скажет что-нибудь Зеленскому.

  • Журналисты BBC также сообщили, что Залужный в начале великой войны отказался взрывать мосты через Днепр, считая это изменой людей на левом берегу.

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Милана Головань
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