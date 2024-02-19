О вероятности большой войны командование ВСУ заявило осенью 2021 года – Павлюк

Александр Павлюк (Скриншот)

Осенью 2021 года представители командования Вооруженных Сил Украины отмечали высокую вероятность полномасштабной войны с Россией. Об этом в интервью Радио Свобода заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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"В Объединенные силы я был назначен еще в июле 2021 года. Проведя анализ, уже осенью была очень велика вероятность, что будет полномасштабная война. О ее масштабах было еще тяжело понимать, но то, что она, как минимум, захватит территорию Луганской" и Донецкой области – это было очевидно", – сказал он.

Предположения основывались на действиях врага, его соответствующих превентивных мероприятиях, разведывательных функциях, выполняемых вдоль всей линии столкновения, пояснил Павлюк.

По его словам, "все признаки были, что мы встретим врага – и не только из "ЛНР"/"ДНР", но и с территории России".

"Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии. Уже в январе-феврале мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен", – рассказал генерал-лейтенант.

Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный до начала полномасштабной войны якобы скрывал военные приготовления от президента Зеленского и американских союзников. Об этом писали журналисты BBC Украина.

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