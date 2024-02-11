Новий командувач Сухопутних військ Павлюк: Усвідомлюю спектр задач, що стоять перед підрозділами
Олександр Павлюк (Фото: Telegram)

Новопризначений на посаду Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявив, що усвідомлює спектр задач, що стоять сьогодні перед всією структурою Сухопутних військ. 

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Відповідно до Указу президента Володимира Зеленського, Павлюк був призначений на посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Павлюк назвав Сухопутні війська найбільшою та найчисельнішою частиною українського війська, що "бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни". За його словами, служити з воїнами Сухопутних військ пліч-о-пліч — це честь для нього.

Також новопризначений командувач подякував президенту, уряду, міністру оборони та всій команді міністерства за довіру та конструктивну співпрацю в оборонному відомстві.

Він додав, що буде використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ.

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