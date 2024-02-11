Новий командувач Сухопутних військ Павлюк: Усвідомлюю спектр задач, що стоять перед підрозділами

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюк. Раніше цю посаду обіймав головком Сирський

Олександр Павлюк (Фото: Telegram)

Новопризначений на посаду Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявив, що усвідомлює спектр задач, що стоять сьогодні перед всією структурою Сухопутних військ.

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Відповідно до Указу президента Володимира Зеленського, Павлюк був призначений на посаду Командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Павлюк назвав Сухопутні війська найбільшою та найчисельнішою частиною українського війська, що "бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни". За його словами, служити з воїнами Сухопутних військ пліч-о-пліч — це честь для нього.

Також новопризначений командувач подякував президенту, уряду, міністру оборони та всій команді міністерства за довіру та конструктивну співпрацю в оборонному відомстві.

Він додав, що буде використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.

10 лютого Зеленський оголосив у вечірньому відеозверненні заступників новопризначених головнокомандувача ЗСУ Сирського і начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

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