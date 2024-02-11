Новый командующий Сухопутными войсками Павлюк: Осознаю спектр задач, стоящих перед частями

Президент Владимир Зеленский назначил на должность Командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка. Ранее эту должность занимал главком Сырский

Александр Павлюк (Фото: Telegram)

Новоназначенный на должность Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что осознает спектр задач, стоящих сегодня перед всей структурой Сухопутных войск.

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Согласно Указу президента Владимира Зеленского, Павлюк был назначен на должность Командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Павлюк назвал Сухопутные войска самой большой и многочисленной частью украинского войска, которая "берет на себя основной удар противника, несет самое тяжелое бремя войны". По его словам, служить с воинами Сухопутных войск бок о бок – это честь для него.

Также новоназначенный командующий поблагодарил президента, правительство, министра обороны и всю команду министерства за доверие и конструктивное сотрудничество в оборонном ведомстве.

Он добавил, что будет использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на каком посту.

Зеленский перечислил восемь изменений, которые ожидает в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

10 февраля Зеленский объявил в вечернем видеообращении заместителей новоназначенных главнокомандующего ВСУ Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

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