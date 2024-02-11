Новый командующий Сухопутными войсками Павлюк: Осознаю спектр задач, стоящих перед частями
Александр Павлюк (Фото: Telegram)

Новоназначенный на должность Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что осознает спектр задач, стоящих сегодня перед всей структурой Сухопутных войск.

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Согласно Указу президента Владимира Зеленского, Павлюк был назначен на должность Командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Павлюк назвал Сухопутные войска самой большой и многочисленной частью украинского войска, которая "берет на себя основной удар противника, несет самое тяжелое бремя войны". По его словам, служить с воинами Сухопутных войск бок о бок – это честь для него.

Также новоназначенный командующий поблагодарил президента, правительство, министра обороны и всю команду министерства за доверие и конструктивное сотрудничество в оборонном ведомстве.

Он добавил, что будет использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск.

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