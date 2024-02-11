Новый командующий Сухопутными войсками Павлюк: Осознаю спектр задач, стоящих перед частями
Новоназначенный на должность Командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что осознает спектр задач, стоящих сегодня перед всей структурой Сухопутных войск.
Согласно Указу президента Владимира Зеленского, Павлюк был назначен на должность Командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Павлюк назвал Сухопутные войска самой большой и многочисленной частью украинского войска, которая "берет на себя основной удар противника, несет самое тяжелое бремя войны". По его словам, служить с воинами Сухопутных войск бок о бок – это честь для него.
Также новоназначенный командующий поблагодарил президента, правительство, министра обороны и всю команду министерства за доверие и конструктивное сотрудничество в оборонном ведомстве.
Он добавил, что будет использовать приобретенный опыт для развития Сухопутных войск.
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