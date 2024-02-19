Павлюк: Маріуполь врятувати було неможливо, потрібно було три-чотири наші бригади

Руїни Маріуполя (Фото: соцмережі)

Маріуполь було неможливо врятувати на початку великої війни, оскільки перевага ворога була "десь від одного до семи". Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання, чи можливо було, тоді наявними силами і засобами, врятувати Маріуполь, Павлюк заявив, що це було неможливо.

"Тому що перевага противника була десь від одного до семи, до 10, яку противник зібрав на тому напрямку. Тому для прориву мені потрібно було три-чотири бригади як мінімум, щоб провести контрударну операцію", – пояснив він, додавши, що тоді у нього була одна бригада, і то неповна.

Крім того, за словами Павлюка, Маріупольське угруповання врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря.

"По-суті угруповання Маріупольське врятувало південь від повного відрізання України від Чорного моря. Ударне [угруповання] ми не змогли зробити, тому що пішло інше угруповання, яке зі сторони Харківської області знову противник перегрупував, зосередив і через Ізюм завдав новий удар нам в спину", – розповів він.

За його словами, він вимушений був цією бригадою закрити і цю щілину, яку вони знайшли, і бригада "чудово впоралась".

Наприкінці червня 2023 року на Lviv Urban Forum представили чотири концепції відновлення Маріуполя: LIGA.net розповіла про ключові напрями кожної.

За даними Центру нацопору, окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь.

На початку жовтня супутникові знімки Planet показали, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя.

Читайте також: Про імовірність великої війни командування ЗСУ заявило восени 2021 року – Павлюк