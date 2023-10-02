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Росія прокладає нову автодорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя – супутникові фото видео

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 17:12
Супутникові знімки, опубліковані Радіо Свобода
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Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це пише Радіо Свобода на підставі порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за жовтень 2023-го та жовтень 2022-го.

На супутникових фото видно, що траса (позначена червоною лінією) пройде далеко від населених пунктів – як припускають журналісти, ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення наявної нині дороги (позначена синьою лінією).

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Оксана Житнюк
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маріупольдорогаРостов-на-Дону
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