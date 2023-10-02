Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя. Про це пише Радіо Свобода на підставі порівняння супутникових знімків сервісу Planet.com за жовтень 2023-го та жовтень 2022-го.

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На супутникових фото видно, що траса (позначена червоною лінією) пройде далеко від населених пунктів – як припускають журналісти, ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення наявної нині дороги (позначена синьою лінією).

Наприкінці червня 2023 року на Lviv Urban Forum представили чотири концепції відновлення Маріуполя: LIGA.net розповіла про ключові напрямки кожної.

розповіла про ключові напрямки кожної. За даними Центру нацопору, окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь.

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