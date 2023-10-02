Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Мариуполь. Об этом пишет Радио Свобода на основании сравнения спутниковых снимков сервиса Planet.com за октябрь 2023-го и октябрь 2022-го.

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На спутниковых фото видно, что трасса (отмечена красной линией) пройдет вдали от населенных пунктов – как предполагают журналисты, вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги (отмечена синей линией).

В конце июня 2023 года на Lviv Urban Forum представили четыре концепции восстановления Мариуполя: LIGA.net рассказала о ключевых направлениях каждой.

рассказала о ключевых направлениях каждой. По данным Центра нацсопротивления, оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь.

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