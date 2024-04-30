Мер Маріуполя: У місті 200 000 людей – кожен другий не маріуполець. РФ робить з міста військову базу

Мер Маріуполя Бойченко конкретизував, що це люди, які приїхали з Бурятії, Калмикії тощо

Маріуполь (Фото: Маріупольська міська рада)

Російські військові переміщують людей із депресивних регіонів у Маріуполь – зараз у місті 200 000 людей. Після звільнення міста їх потрібно депортувати. Про це LIGA.net розповів мер міста Вадим Бойченко.

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"Сьогодні вони переміщують людей із депресивних регіонів у Маріуполь. Зараз у Маріуполі понад 200 000 людей, але кожен другий – не маріуполець", – розповів він.

Бойченко конкретизував, що це люди, які приїхали з Бурятії, Калмикії тощо. Він наголосив, що після звільнення міста на цих людей чекатиме депортація.

Він також акцентував, що Росія робить з Маріуполя воєнну базу, яка критично необхідна для логістики півдня.

За даними Центру нацопору, окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь.

На початку жовтня супутникові знімки Planet показали, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя.

19 лютого Павлюк заявив, що Маріуполь було неможливо врятувати на початку великої війни, оскільки перевага ворога була "десь від одного до семи".

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