50% Маріуполя не існує, 52 000 сімей залишилися без житла – мер міста
У Маріуполі з 2000 багатоповерхівок 934 будинки не існує: вони були знищені російською авіацією. Загалом 50% міста не існує, а інша половина пошкоджена: наразі 52 000 сімей із Маріуполя залишилися без житла. Про це LIGA.net розповів мер міста Вадим Бойченко.
"Майже 600 будинків вони вже знесли, приховуючи злочини. Приватний сектор – 6000 будинків знищено. Також знищено 70% лікарень, 50% шкіл і садочків", – розповів він.
Він наголосив, що 52 000 сімей із Маріуполя наразі залишилися без житла – це 150 000 – 200 000 людей, половина міста.
"А росіяни зараз набудували житла на 3000 людей. Це небагато. Коли вони показують у полі якийсь будинок, бояться повернути камеру вліво чи вправо", – зазначив він.
Бойченко заявив, що тема загиблих у Маріуполі – дуже чутлива.
"Ми користувалися дуже ретельними звітами. І перший було вже презентовано в Європарламенті. Перша цифра, дуже обережна – 8200 загиблих маріупольців. Але навіть у цьому звіті нараховано 10 500 могил. І в багатьох не по одному загиблому. І не всі поховання були зафіксовані", – зазначив мер міста.
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- 16 березня 2022 року російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.
- Розбирання завалів ускладнювалося обстрілами, 18 березня влада міста повідомляла, що, попередньо, загиблих не виявили.
- 25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.
- 23 квітня у мерії повідомили, що окупанти дістають з-під завалів театру тіла загиблих і вивозять до смт Мангуш, де звалюють їх у 300-метрову братську могилу.
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