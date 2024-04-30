50% Маріуполя не існує, 52 000 сімей залишилися без житла – мер міста

Мер Маріуполя Бойченко розповів, що росіяни зараз набудували житла на 3000 людей – це небагато

Маріуполь (Фото: EPA)

У Маріуполі з 2000 багатоповерхівок 934 будинки не існує: вони були знищені російською авіацією. Загалом 50% міста не існує, а інша половина пошкоджена: наразі 52 000 сімей із Маріуполя залишилися без житла. Про це LIGA.net розповів мер міста Вадим Бойченко.

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"Майже 600 будинків вони вже знесли, приховуючи злочини. Приватний сектор – 6000 будинків знищено. Також знищено 70% лікарень, 50% шкіл і садочків", – розповів він.

Він наголосив, що 52 000 сімей із Маріуполя наразі залишилися без житла – це 150 000 – 200 000 людей, половина міста.

"А росіяни зараз набудували житла на 3000 людей. Це небагато. Коли вони показують у полі якийсь будинок, бояться повернути камеру вліво чи вправо", – зазначив він.

Бойченко заявив, що тема загиблих у Маріуполі – дуже чутлива.

"Ми користувалися дуже ретельними звітами. І перший було вже презентовано в Європарламенті. Перша цифра, дуже обережна – 8200 загиблих маріупольців. Але навіть у цьому звіті нараховано 10 500 могил. І в багатьох не по одному загиблому. І не всі поховання були зафіксовані", – зазначив мер міста.

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16 березня 2022 року російські війська цілеспрямовано знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.

Розбирання завалів ускладнювалося обстрілами, 18 березня влада міста повідомляла, що, попередньо, загиблих не виявили.

25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.

23 квітня у мерії повідомили, що окупанти дістають з-під завалів театру тіла загиблих і вивозять до смт Мангуш, де звалюють їх у 300-метрову братську могилу.

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