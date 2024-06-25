Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Они несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской энергетической инфраструктуре

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: ЕРА/ GAVRIIL GRIGOROV)

Международный уголовный суд в Гааге 24 июня принял решение о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова за военные преступления против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

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Палата досудебного расследования МУС утверждает, что "есть основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими Вооруженными силами по украинской энергетической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года".

Прокуроры МУС также считают, что Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность за все эти преступления.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

5 марта 2024 года суд в Гааге выдал ордера на арест командующих Дальней авиацией России и Черноморским флотом. Россиянам инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере до 9 марта 2023 года".

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