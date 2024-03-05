Суд в Гааге выдал ордеры на арест командующих Дальней авиацией РФ и Черноморского флота

Международный уголовный суд в Гааге (фото - facebook.com/InternationalCriminalCourt)

Суд в Гааге выдал ордеры на арест командующих Дальней авиацией России и Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Международного уголовного суда.

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Ордеры выданы на двух высокопоставленных должностных лиц российской армии – командующего Дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Им инкриминируют преступления, совершенные "по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".

По информации суда, Кобылаш и Соколов несут личную ответственность за преступления в виде нападения на гражданские объекты, причинение чрезмерного случайного ущерба гражданским лицам или повреждение гражданских объектов, а также преступление против человечности. Речь идет о ракетных ударах, нанесенных оккупантами под их командованием по украинской электроинфраструктуре с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го.

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