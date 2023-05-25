Командующий Черноморским флотом РФ заочно получил подозрение от СБУ

В Украине заочно сообщено о подозрении командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ Виктору Соколову, который, по данным правоохранителей, приказал обстреливать Украину ракетами "Калибр" с Черного моря. Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

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Украинская спецслужба утверждает, что собрала доказательную базу на Соколова, и он причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.

По данным правоохранителей, в период с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре. В результате этого погибли четверо гражданских, еще 40 человек получили ранения.

По данным следствия, воздушные атаки агрессор совершал по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

В СБУ подчеркнули, что российские обстрелы нанесли значительный ущерб национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения и приводили к временной остановке работы десятков учебных заведений, больниц и других учреждений.

Соколову заочно сообщено о подозрении по трем статьям: о нарушении законов и обычаев войны, о посягательствах на территориальную целостность Украины, о ведении агрессивной войны. Командующему Черноморским флотом РФ грозит пожизненное лишение свободы.

Соколов стал командующим Черноморским флотом РФ с сентября 2022-го после увольнения адмирала Игоря Осипова, за время командования которого российская армия потеряла крейсер "Москва" и наибольшее количество авиации со времен Второй мировой войны.

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