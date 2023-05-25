Командувач Чорноморського флоту РФ заочно отримав підозру від СБУ

В Україні заочно повідомлено про підозру командувачу Чорноморського флоту Військово-морських сил РФ Віктору Соколову, який, за даними правоохоронців, наказав обстрілювати Україну ракетами "Калібр" з Чорного моря. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

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Українська спецслужба стверджує, що зібрала доказову базу на Соколова, і він причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України.

За даними правоохоронців, у період з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 "Калібр" по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього загинули четверо цивільних, ще 40 людей отримали поранення.

За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

В СБУ наголосили, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення і призводили до тимчасової зупинки роботи десятків навчальних закладів, лікарень та інших установ.

Соколову заочно повідомлено про підозру за трьома статтями: про порушення законів та звичаїв війни, про посягання на територіальну цілісність України, про ведення агресивної війни. Командувачу Чорноморського флоту РФ загрожує довічне позбавлення волі.

Соколов став командувачем Чорноморського флоту РФ з вересня 2022-го, після звільнення адмірала Ігоря Осипова, за час командування якого російська армія втратила крейсер "Москва" та найбільшу кількість авіації з часів Другої світової війни.

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