Европейский суд признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму
Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за нарушение прав и свобод человека на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Маргарита Сокоренко.
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Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации россиянами Крыма в феврале 2014 года.
В частности, украинское правительство доказало, что Россия ввела на оккупированном полуострове административную практику:
→ жестокого обращения и незаконных задержаний;
→ принудительного изменения гражданства на российское;
→ систематических обысков, принудительного перемещения на территорию РФ;
→ преследования религиозных лидеров;
→ дискриминации крымских татар;
→ закрытия украинских и крымскотатарских классов и нероссийских медиа;
→ запрета мирных собраний и протестов.
"Это важный этап и результат на пути привлечения агрессора к международно-правовой ответственности", – добавила Сокоренко.
- С 2022 года Россия больше не участвует в производствах в ЕСПЧ, хотя продолжает отвечать по решениям, касающимся жалоб, поданным до сентября 2022 года.
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