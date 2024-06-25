Европейский суд признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму

Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации россиянами Крыма в феврале 2014 года

Крым в российской оккупации (Фото: ЕРА)

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за нарушение прав и свобод человека на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя. Об этом сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ в Министерстве юстиции Маргарита Сокоренко.

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Суд признал, что Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации россиянами Крыма в феврале 2014 года.

В частности, украинское правительство доказало, что Россия ввела на оккупированном полуострове административную практику:

→ жестокого обращения и незаконных задержаний;

→ принудительного изменения гражданства на российское;

→ систематических обысков, принудительного перемещения на территорию РФ;

→ преследования религиозных лидеров;

→ дискриминации крымских татар;

→ закрытия украинских и крымскотатарских классов и нероссийских медиа;

→ запрета мирных собраний и протестов.

"Это важный этап и результат на пути привлечения агрессора к международно-правовой ответственности", – добавила Сокоренко.

С 2022 года Россия больше не участвует в производствах в ЕСПЧ, хотя продолжает отвечать по решениям, касающимся жалоб, поданным до сентября 2022 года.

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