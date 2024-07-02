Олещук подтвердил удар по складу боеприпасов россиян в Крыму 1 июля – видео
Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук заявил, что 1 июля украинская авиация нанесла удар по складу боеприпасов россиян во временно оккупированном Крыму.
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"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", – написал он.
Олещук подтвердил, что 1 июля украинские военные нанесли "сокрушительный" удар по складу боеприпасов оккупантов в Крыму.
О взрывах на оккупированном россиянами полуострове вчера писал проукраинский Telegram-канал Крымский ветер. Громко было примерно в 19:00. Был также неподтвержденным до этого прилет в районе Флотского (Карань), где расположена военная база РФ.
- 23 июня в Крыму раздавались взрывы. Оккупанты заявили об обстреле ракетами ATACMS и 151 пострадавшего в результате работы российской ПВО вблизи пляжа. Кремль обвинил США, в Госдепе государства назвали все обвинения "бессмысленными и гиперболизированными".
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