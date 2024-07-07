У Воронезькій області після атаки дронів детонує склад боєприпасів — відео

Детонація боєприпасів (Ілюстративне фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили про дронову атаку на Воронезьку область зранку 7 липня. Губернатор Олександр Гусєв заявив, що унаслідок падіння уламків дрона "на складі почалася пожежа з детонацією вибухонебезпечних об'єктів".

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За даними місцевих ресурсів, безпілотники атакували склад з боєприпасами. Telegram-канали опублікували кадри, на яких чути детонацію – з-за горизонту видно, як здіймається чорний дим.

Гусєв підтвердив факт атаки, проте стверджує, що "кілька безпілотників" вдалося збити – уламки впали на склад, внаслідок чого почалася "детонація вибухонебезпечних об'єктів".

Місцева влада розмірковує над ймовірною евакуацією місцевих жителів.

1 липня 2024 року українські військові завдали "нищівного" удару по складу боєприпасів окупантів у Криму, заявив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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