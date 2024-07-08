Досі димить: супутник показав, як виглядає склад росіян під Воронежем після атаки СБУ

На військовому складі у Сергіївці зберігалися ракети, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї

Вибух на складі боєприпасів (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Журналісти російської служби Радіо Свобода показали супутниковий знімок з села Сергіївка Воронезької області – в ніч проти 7 липня дрони Служби безпеки України атакували там військовий склад загарбників.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

На опублікованих знімках видно осередок ураження, з якого досі йде густий дим.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявляв, що російські сили ППО нібито збили дрони над військовим складом, внаслідок чого почалася пожежа з подальшою детонацією.

Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що удар по складу є спецоперацією СБУ – там, за його словами, зберігалися ракети, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

У ніч проти 17 травня 2024 року сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

26 червня ГУР повідомило, що супутник ICEYE, придбаний Фондом громадського діяча та волонтера Сергія Притули, допоміг українській воєнній розвідці виявити 370 російських аеродромів, 153 нафтобаз та інших важливих об'єктів росіян.

Читайте також: Збито російський Су-25, який атакував позиції ЗСУ на найгарячішому напрямку