СБУ вдарила по складу росіян під Воронежем. Там зберігалися ракети та снаряди — джерело

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, епізод стався біля населеного пункту Сергіївка

Детонація боєприпасів (ілюстративне фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ранковий удар по складу боєприпасів у Воронезькій області є спецоперацією Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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7 липня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що російські сили ППО нібито збили дрони над військовим складом, внаслідок чого почалася пожежа з подальшою детонацією.

За даними співрозмовника, епізод стався біля населеного пункту Сергіївка.

На 9000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим у Сергіївці зараз триває евакуація місцевих жителів, передають пропагандисти РФ.

1 липня 2024 року українські військові завдали "нищівного" удару по складу боєприпасів окупантів у Криму, заявив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

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