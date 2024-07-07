СБУ ударила по складу россиян под Воронежем. Там хранились ракеты и снаряды – источник

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, эпизод произошел у населенного пункта Сергеевка

Детонация боеприпасов (иллюстративное фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Утренний удар по складу боеприпасов в Воронежской области является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские силы ПВО якобы сбили дроны над военным складом, в результате чего начался пожар с последующей детонацией.

По данным собеседника, эпизод произошел у населенного пункта Сергеевка.

На 9000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно из этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Сергеевке сейчас идет эвакуация местных жителей, передают пропагандисты РФ.

1 июля 2024 года украинские военные нанесли "сокрушительный" удар по составу боеприпасов оккупантов в Крыму, заявил командующий ПС ВСУ Николай Олещук.

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