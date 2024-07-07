Збито російський Су-25, який атакував позиції ЗСУ на найгарячішому напрямку

Це 361-й літак, втрачений росіянами від початку повномасштабної війни

Су-25 (Фото - Wikipedia)

Українські військові знищили черговий російський літак Су-25 на Покровському напрямку – одному із найгарячіших на фронті. Про це повідомив Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Так, воїни-зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, на рахунку якої вже чимало знищених "сушок", на Покровському напрямку збили російський штурмовик Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

В "Хортиці" зазначили, що бійці приземлили Су-25, і тепер він "догорає в степах українського Донбасу".

Покровський напрямок останнім часом залишається одним із найскладніших на фронті. У ранковому зведенні Генштаб повідомляв, що за добу Сили оборони відбили там 49 ворожих атак. Це найбільша кількість порівняно з іншими напрямками (загалом по всьому фронту було 151 боєзіткнення).

Наприкінці червня нацгвардійці "Іглою" збили черговий штурмовик Су-25 росіян: дивіться відео.

Станом на 7 липня, за даними Генштабу, Росія втратила у повномасштабній війні 360 літаків і 326 гелікоптерів.

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