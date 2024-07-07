Forbes писав про 99 000 ліквідованих росіян на сході. Речник ЗСУ прокоментував

Загалом за три місяці на всьому східному напрямку фронту російські війська втратили 82 000 осіб, заявив Назар Волошин

Часів Яр (Фото: ЕРА/Press service of 24 Mechanized brigade handout)

З квітня по червень у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" російська окупаційна армія втратила 82 000 осіб – йдеться про східний напрямок загалом. Про це в ефірі телемарафону заявив речник "Хортиці" Назар Волошин, коментуючи інформацію Forbes про нібито 99 000 ліквідованих росіян.

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Згідно з даними журналістів Forbes, від початку кампанії в Часовому Яру російські військові втратили 99 000 осіб. Хоча не всі вони загинули безпосередньо в Часовому Яру, значна їхня частина зазнала втрат у цьому регіоні, писало видання.

За словами Волошина, цифра з одного боку близька до реальності, з іншого – все ж перебільшена.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону "Канал" складає близько 5000 особового складу", – сказав речник ЗСУ.

Загалом у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати склали:

→ квітень – понад 24 000;

→ травень – майже 26 000;

→ червень – майже 32 000.

10 червня Волошин повідомив, що головною лінією оборони ЗСУ у Часовому Яру є канал Сіверський Донець – Донбас.

20 червня бійців 24 ОМБр імені короля Данила передислокували під Часів Яр, ситуацію там назвали надважкою.

28 червня 24 бригада повідомила: ситуація у Часовому Яру та навколо нього залишається складною, найбільш запеклі бої тривають в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.

4 липня Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру з метою збереження власного життя та здоров'я.

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