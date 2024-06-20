Бійців 24 ОМБр передислокували для посилення оборони Часового Яру – ситуація складна

За словами військових, ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка

Фото: 24 ОМБр/Facebook

Бійців 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила передислокували під Часів Яр у Донецькій області, ситуація там надважка. Про це йдеться у заяві пресслужби бригади у Facebook.

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"Ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня", – написали військові.

Окупанти "нещадно" обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння, додали у 24 ОМБр.

Карта: DeepState

13 червня 2024 року у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію і дрони.

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