Бойцов 24 ОМБр передислоцировали для усиления обороны Часова Яра – ситуация сложная

По словам военных, ситуация в городе и вокруг него — очень тяжелая

Фото: 24 ОМБр/Facebook

Бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцировали под Часов Яр в Донецкой области, ситуация там очень сложная. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бригады в Facebook.

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"Ситуация в городе и вокруг него – очень тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга", – написали военные.

Оккупанты "беспощадно" обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения, добавили в 24 ОМБр.

Карта: DeepState

13 июня 2024 года в ВСУ сообщали о трех сутках почти непрерывного штурма россиян в районе Часова Яра. Оккупанты применяли против украинских воинов как бронетехнику, так и авиацию и дроны.

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