Бойцов 24 ОМБр передислоцировали для усиления обороны Часова Яра – ситуация сложная
Фото: 24 ОМБр/Facebook

Бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила передислоцировали под Часов Яр в Донецкой области, ситуация там очень сложная. Об этом говорится в заявлении пресс-службы бригады в Facebook.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Ситуация в городе и вокруг него – очень тяжелая. Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга", – написали военные.

Оккупанты "беспощадно" обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения, добавили в 24 ОМБр.

Карта: DeepState
Карта: DeepState

Смотрите также: Видео с экшн-камер бойцов: KRAKEN показал кадры ожесточенных боев за Часов Яр

Часов Ярвойна24 ОМБр