Радіо Свобода показало, як виглядає мікрорайон "Канал" у Часовому Яру – супутникові фото

Мікрорайон Канал у Часовому Яру (Фото: Радіо Свобода)

Журналісти Радіо Свобода показали, як виглядає мікрорайон "Канал" у Часовому Яру – Сили оборони відійшли з нього на більш вигідні позиції 4 липня.

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На опублікованих кореспондентами супутникових знімках видно, що у "Каналі" не вціліло жодної будівлі: п'ятиповерхівки, з яких загалом складався район, росіяни перетворили на руїни.

Там, де раніше були дерева та інша рослинність, тепер випалена земля та вирви від керованих авіаційних бомб, артилерії та іншого озброєння, яким Часів Яр обстрілюють окупанти.

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру.

За його словами, окупанти всіляко намагаються роздобути панівні висоти, щоб вести подальшу боротьбу за території й обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ і Краматорськ.

Супутникове фото: Радіо Свобода

Супутникове фото: Радіо Свобода

Днями тому Волошин підтвердив відхід українських військових з "Каналу". Він пояснив, що перебувати у зоні, переповненій росіянами, було небезпечно для життя та здоров'я військових.

10 червня Волошин повідомив, що головною лінією оборони ЗСУ у Часовому Яру є канал Сіверський Донець – Донбас.

20 червня бійців 24 ОМБр імені короля Данила передислокували під Часів Яр, ситуацію там назвали надважкою.

28 червня 24 бригада повідомила: ситуація у Часовому Яру та навколо нього залишається складною, найбільш запеклі бої тривають в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.

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