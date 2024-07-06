Росія втратила близько 5000 військових, штурмуючи один мікрорайон Часового Яру – ЗСУ

4 липня Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал, де були зруйновані їхні позиції

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни втратили близько 5000 військових під час взяття лише одного мікрорайону Часового Яру у Донецькій області, повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

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"За нашою інформацією, там близько 5000 ворог поклав за час Часовоярівської операції по взяттю знищеними одного чи півтора квартали міста", – заявив військовий.

Він зазначив, що окупанти зайшли у зруйновані ними руїни мікрорайону у Часовому Яру.

Загалом, росіяни зазнають відчутних втрат на напрямку, зауважив речник.

4 липня Волошин повідомив, що підрозділи Сил оборони відійшли з позицій у мікрорайоні Канал у Часовому Яру.

Військовий пояснив: район було недоцільно утримувати – це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців, оскільки українські позиції були зруйновані.

Часів Яр на мапі Deepstate: мікрорайон Канал знаходиться на сході міста, під окупацією

Часів Яр на мапі Deepstate

10 червня Волошин повідомив, що головною лінією оборони ЗСУ у Часовому Яру є канал Сіверський Донець – Донбас.

20 червня бійців 24 ОМБр імені короля Данила передислокували під Часів Яр, ситуацію там назвали надважкою.

28 червня 24 бригада повідомила: ситуація у Часовому Яру та навколо нього залишається складною, найбільш запеклі бої тривають в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.

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